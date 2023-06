LIVE – Giochi Europei Cracovia 2023, boxe: Cavallaro si gioca il pass olimpico (DIRETTA)

di Giorgio Billone 57

Salvatore Cavallaro alla prova quarti di finale nella boxe ai Giochi Europei di Cracovia 2023 dalle 15:15. Il Torneo Pugilistico in programma presso la Nowy Targ Arena, che vede la partecipazione di 7 azzurri e 6 azzurre, oggi mette in mostra subito un test decisivo in chiave Parigi 2024 per cinque dei pugili italiani. Sono quattro i pass in palio in alcune categorie di peso, tra cui gli 80 kg. Di conseguenza, a Salvatore Cavallaro basterà superare lo scoglio dei quarti di finale contro l’olandese Gradus Kraus per conquistare la carta olimpica. Sportface.it vi offrirà una diretta con aggiornamenti in tempo reale durante il match dell’azzurro, in programma alle 15:15.

LIVE DALLE 15:15