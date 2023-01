Boxe, una brutta ferita tradisce Guido Vianello: vince Rice

Una sconfitta amara, che non ci voleva nel percorso di crescita di Guido Vianello, peso massimo numero uno d’Italia, sconfitto per ko tecnico al settimo round da Jonathan Rice dopo che l’arbitro ha ritenuto opportuno fermare il combattimento per una ferita profonda sopra l’occhio sinistro del romano. Al Turning Stone Resort & Casino, di Verona (NYC) la svolta a sorpresa del match arriva infatti nel finale di sesta ripresa con l’unico colpo importante del 35enne americano (16-6). Rice coglie impreparata la guardia dell’italiano: prima tasta il terreno col sinistro, poi con un diretto destro apre un vistoso taglio sopra la palpebra di Vianello, il cui volto diventa presto una maschera di sangue.

GLI HIGHLIGHTS

È necessario anche l’intervento del replay per far cambiare idea all’arbitro che in un primo momento aveva collegato l’origine del taglio ad un’inesistente testata involontaria. Davanti alle immagini, però, arriva la decisione ufficiale che sorride all’americano e rende inutile la lettura dei cartellini che fino a quel momento premiavano Vianello. “Mamma, non preoccuparti, sto bene”, le parole del pugile italiano riportate dalla Top Rank. Si tratta della prima sconfitta in carriera per il romano, reduce dalla vittoria ad ottobre all’esordio nella sua città natale contro McFarlane.