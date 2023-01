NBA 2022/2023: sesta vittoria di fila per Boston, Lillard batte Doncic

I risultati dell’NBA 2022/2023 nella notte italiana tra sabato 14 e domenica 15 gennaio. Boston continua la propria corsa, battendo in rimonta un’ostica Charlotte per 106-122: senza Brown, è Brogdon a fare da spalla a Tatum, in termini realizzativi. Sono 30 i punti del numero 13 dei Celtics partendo dalla panchina, con un ottimo 65% dal campo, mentre Tatum termina a 33 punti, top-scorer di serata. Harden e Embiid ne fanno 61 in due nella partita vinta di misura da Philadelphia contro Utah (117-118), rendendo vani i 38 punti di Clarkson; appena otto minuti giocati da Fontecchio, che chiude con una tripla all’attivo. Cade invece per la seconda volta di fila Milwaukee, che, priva di Giannis, contro Miami paga soprattutto i parziali del primo e dell’ultimo quarto, cedendo sotto i colpi di Vincent, Adebayo, ma anche di Oladipo, che ne mette 20 da subentrato.

A Ovest, spicca la sconfitta esterna di Dallas, superata da Portland con un netto 136-119, frutto soprattutto di un parziale da 40-26 nel secondo quarto: doppie doppie per Lillard (36 punti e 10 assist) e Nurkic (22 punti e 11 rimbalzi), mentre ai Mavericks non bastano i 49 punti in due di Dinwiddie e Bullock e la doppia doppia di Doncic (15 punti e 10 assist).

RISULTATI E CLASSIFICHE

NBA 2022/2023 – Risultati nella notte tra sabato 14 e domenica 15 gennaio

Miami Heat – Milwaukee City Bucks 111-95

Charlotte Hornets – Boston Celtics 106-122

Indiana Pacers – Memphis Grizzlies 113-130

Toronto Raptors – Atlata Hawks 103-114

Minnesota Timberwolves – Cleveland Cavaliers 110-102

Utah Jazz – Philadeplhia 76ers 117-118

Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks 136-119