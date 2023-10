Highlights e gol Juventus-Verona 1-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 82

Il video degli highlights di Juventus-Verona, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. All’Allianz Stadium ottima partenza dei ragazzi di Massimiliano Allegri che trovano la rete del vantaggio grazie ad un super gol di Moise Kean, ma il Var annulla per un fuorigioco di partenza millimetrico proprio dello stesso attaccante italiano. Il Verona è alle corde e la Juventus sfiora il gol dell’1-0 nuovamente con Kean e anche con Vlahovic. Con il passare dei minuti i ragazzi di Baroni riescono a respirare e si fanno pericolosi anche con un tiro di Bonazzoli al 45′. Nella ripresa segna ancora Kean, ma il Var richiama l’arbitro per una sbracciata sempre di Kean sul volto di Faraoni: ancora gol annullato. La Juventus non riesce a segnare, il tiro di Chiesa viene respinto quasi sulla linea da parte di Faraoni. Ancora Chiesa ci prova nel finale, ma il suo diagonale sfiora il palo. Quando ormai il pareggio sembra ormai cosa fatta: cross dalla destra, Milik stacca di testa, prende il palo e Cambiaso a porta vuota fa 1-0.

