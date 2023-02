Boxe, Scardina debutta nei mediomassimi il 24 marzo a Milano. Zucco nel main event

Ivan Zucco e Daniele Scardina nella stessa serata a Milano. Dopo il forfait in occasione della rivincita contro De Carolis, King Toretto Scardina debutterà nei pesi mediomassimi il prossimo 24 marzo all’Allianz Cloud. Il pugile di Rozzano (20-1-0, 16KO) si confronterà con il belga Cedric Spera (17-9-0, 5KO) in un match sulla distanza delle dieci riprese. Il main event poi vedrà sul ring Ivan Zucco pronto a difendere il titolo internazionale WBC dei pesi supermedi contro Germaine Brown (12-1-0). “Sarà un duro match contro un avversario forte in cui difenderò la mia cintura a tutti i costi. Mi sono allenato duramente tra Croazia e Spagna per giungere preparato a questo incontro. Sono emozionato e impaziente di combattere anche perché vincere significherebbe finalmente poter competere per l’Europeo. Per citare Million Dollar Baby ‘la magia di rischiare tutto per realizzare un sogno che nessuno vede tranne te’”, ha detto il pugile, che ha conquistato il titolo lo scorso aprile contro Marko Nikolic, battuto per ko al secondo round. Tra i nomi della riunione anche quelli del campione italiano dei superwelter Francesco Russo (contro Christian Mazzon), Maxim Prodan e della kickboxer campionessa del mondo Gloria Peritore, al debutto nella boxe professionistica.