Seduta mattutina per il Napoli, in vista della sfida di domenica contro lo Spezia. Dopo una prima fase di attivazione e torello, il gruppo ha svolto esercitazione tecnico tattica a tutto campo, seguita da lavoro finalizzato al possesso palla. La sessione è terminata con partitella a campo ridotto. Differenziato per Rrahmani, Lobotka e Zielinski.