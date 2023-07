Boxe, Pietro Rossetti vince per split decision contro Mehah: la cintura UE dei welter resta a Roma

Pietro Rossetti difende con successo la cintura dell’Unione Europea dei pesi welter. Al PalaFijlkam di Ostia (RM), il 24enne romano vince per split decision contro il francese imbattuto Yanis Mehah e si candida come prossimo sfidante per la cintura europea. Rossetti, quinto nel ranking EBU, cerca sin dai primi minuti il colpo pesante, potenzialmente risolutorio, mentre l’avversario, con un vantaggio in altezza, cerca la distanza con il jab. Pietro ricorre spesso ai montanti e il suo colpo migliore è un sinistro al fegato che al settimo round piega le gambe di Mehah, costretto a rimanere in ginocchio e a sputare il paradenti. Scatta il conteggio, ma il francese di mestiere si concede qualche istante in più per recuperare. La ripresa migliore dello sfidante invece è l’undicesima, quando Rossetti deve gestire il primo e unico momento di crisi. Non basta, anche se un giudice alla fine premia Mehah. Più autorevole nel controllo del ring, con più colpi pesanti a segno, Rossetti vince il match e sogna la chance europea.