Boxe, Mouhiidine in finale ai Mondiali: l’azzurro lotterà per l’oro

L’Italia della Boxe avanza, sorride ma ancora non festeggia. Aziz Abbes Mouhiidine ha inanellato la quarta vittoria consecutiva sul ring di Tashkent, in Uzbekistan luogo in cui si stanno svolgendo i Mondiali. Il pugile azzurro è riuscito anche a passare lo scoglio della semifinale contro l’armeno Narek Manasyan (per 5-0). Un risultato netto che ha quindi certificato la superiorità di Mouhiidine sull’avversario.

Ora lo scoglio più grande, ma quello che potrebbe arrecare più piacere per il peso massimo azzurro: quello della finalissima in programma sabato 13 maggio quando Mouhiidine affronterà sul ring il russo Muslim Gadzhimagomedov a contendergli il metallo più pregiato. Tutto il movimento della Boxe italiana attende per capire quale sarà il destino della Nazionale ai Mondiali.