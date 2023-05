Boxe, Mondiali Elite maschili 2023: Abbes Mouhiidine ai quarti, battuto Castillo 4-1

di Mattia Zucchiatti 44

Aziz Abbes Mouhiidine non si ferma e vola ai quarti di finale dei Mondiali Elite di Pugilato 2023, in corso di svolgimento nella cornice della HUMO arena di Tashkent (Uzbekistan). Oggi, nell’ottava giornata della competizione, l’azzurro (92kg) nell’ottavo di finale si è imposto 4-1 su Castillo (Ecuador). Entrambi i pugili al momento del verdetto hanno alzato il braccio in segno di vittoria, ma solo Abbes può staccare il pass per i quarti di finale, ad un passo dalla zona medaglie. La stella della boxe azzurra, già argento mondiale a Belgrado 2021, sfiderà il prossimo 10 maggio il tagico Boltaev. Domani (9 maggio) il 75 Kg Salvatore Cavallaro sarà impegnato nel match degli ottavi di finale con l’ungherese Akilov. L’11 maggio è in programma un giorno di riposo, mentre il 12 sarà il momento delle semifinali. Mouhiidine, uno dei favoriti della rassegna iridata, vuole esserci.