Boxe, Mondiali femminili: otto azzurre pronte all’appuntamento di Nuova Delhi

Attesa che sta per terminare per le nostre azzurre della Boxe che da domani (14 marzo) disputeranno il Mondiale di categoria in quel di Nuova Delhi. Il Mondiale Elite Femminile 2023 avrà luogo sul ring della Jadhav Indoor Hall ed arriverà nel suo evento finale, il 26 marzo, data in cui sperano di arrivare le nostre azzurre. Le atlete della Federazione Italiana sono arrivate poche ore fa in India nel giorno che precede l’esordio sul ring. La kermesse, indetta dall’Iba e organizzata dalla federboxe indiana, vede la partecipazione di 380 atlete in rappresentanza di 74 nazioni. Sono otto le atlete dell’Italia Boxing Team: Roberta Bonatti (48 Kg, Carabinieri), Giordana Sorrentino (50, Carabinieri), Sirine Charaabi (52, Fiamme Oro), Olena Savchuk (54, Fiamme Oro), Irma Testa (57, Fiamme Oro), Alessia Mesiano (60, Fiamme Oro), Assunta Canfora (63, Fiamme Oro) e Angela Carini (66, Fiamme Oro)