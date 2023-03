Lite con Mourinho, mercoledì l’interrogatorio di Serra. L’avvocato dell’arbitro: “Solo un equivoco”

Nuovo capitolo della vicenda Marco Serra, accusato di aver offeso José Mourinho e deferito dalla procura. Il direttore di gara ha infatti chiesto una nuova audizione e nella giornata di mercoledì 15 marzo sarà ascoltato dalla Procura federale. I fatti risalgono al match Cremonese-Roma, quando, nelle vesti di quarto uomo, Serra aveva avuto una discussione con Mourinho e lo Special One, poi espulso, aveva raccontato di esser stato insultato dall’arbitro torinese.

“Finalmente si potrà chiarire che è stato un equivoco, nel frastuono dello stadio e in una situazione di nervosismo. Non ha detto niente di male, è stato malintesi. Mani in tasca? Non si è trattato di un gesto provocatorio. Faceva freddo e le ha tenute tutta la sera così – ha spiegato Gabriele Bordoni, legale di Serra – Siamo consapevoli che un allenatore del prestigio di Mourinho possa non essersi sentito valorizzato da un arbitro con meno esperienza, ma riteniamo che la vicenda si debba ricomporre. Ci auguriamo che l’interrogatorio spinga la Procura federale a chiedere l’archiviazione“.