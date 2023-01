Boxe: Mike Tyson ancora nei guai, accusato di violenza sessuale

Ancora guai per l’ex boxer Mike Tyson. 56 anni, ex campione del mondo dei pesi massimi, Tyson è stato accusato di violenza sessuale da una donna, in una causa intentata ad Albany, New York. I fatti sarebbero avvenuti nei primi anni ’90. La donna ha fatto causa a Tyson per 5 milioni di dollari sostenendo di essere stata violentata in una limousine dopo averlo incontrato in un nightclub di Albany e che da allora ha sofferto di “danni fisici, psicologici ed emotivi”. Non è la prima volta che Tyson incappa in questo tipo di problematica, divesrsi anni fa, Iron Mike venne accusato di violenza sessuale da una ragazza conosciuta ad un concorso di bellezza.