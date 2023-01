Liverpool-Chelsea, arrestati ad Anfield tre tifosi per cori omofobi

Dopo la disputa del match di Premier League ad Anfield, tra Liverpool e Chelsea, sono stati arrestati tre tifosi, due all’esterno dello stadio e uno all’interno dell’impianto. Gli uomini, di 23, 37 e 49 anni, hanno pronunciato alcuni cori omofobi, come spiegato dal sovraintendente della gara, Paul Sutcliffe: “La polizia del Merseyside non tollererà crimini d’odio di qualsiasi forma e consegneremo alla giustizia chiunque sia ritenuto responsabile di aver commesso cori offensivi. In questo caso, se i tre sospetti vengono accusati e giudicati colpevoli per il reato, allora chiederemo loro ordini di divieto dal calcio”.

La situazione dei tre uomini colpevoli, come riportato da una dichiarazione ufficiale, ora è la seguente: “Il 37enne è stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori indagini, e il 23enne e il 49enne parteciperanno a un colloquio volontario. Sappiamo anche che 16 persone sono state espulse dallo stadio dagli steward per varie infrazioni durante la partita di Premier League”.