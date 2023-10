F1, avvertimento della FIA a Stroll: “Tolleranza zero per condotta violenta”

Dopo l’esclusione dal Q2 del GP del Qatar, Lance Stroll, pilota di Aston Martin, avrebbe sfogato la sua frustrazione lanciando il volante e spintonando il suo fisioterapista, Henry Howe, che gli intimava di andare alla pesa FIA per una procedura obbligatoria.

La Federazione ha annunciato di aver ricevuto le scuse del pilota dopo il Gran Premio e di avergli inoltrato un avvertimento scritto riguardo i comportamenti e Linee etiche e di condotta previsti dai regolamenti sportivi. Inoltre, il massimo organo della Formula 1, ha tenuto a ribadire: “Condanna e zero tolleranza per condotta violenta”.