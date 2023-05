Boxe, Lorusso per la difesa del titolo europeo: “Ma entro l’anno voglio il Mondiale”

“Non preoccupatevi. Lui è un duro, abituato a combattere fuori casa, e ha affrontato i migliori. Sarà una battaglia ma voglio conservare la corona a tutti i costi. Spero di crescere ancora. Entro l’anno voglio combattere per il titolo mondiale”. Lo ha detto il pugile Alessio Lorusso alla vigilia del match che lo vedrà difendere il titolo europeo dei pesi gallo contro il britannico Thomas Essomba. Si tratta del main event della riunione all’Arena di Monza, dove la PromoBoxe Italia ed Edoardo Germani, con il patrocinio della Fpi, ha organizzato la terza edizione di ‘The Art of Fighting’. “I cinquanta pugili più forti della mia categoria – dice ancora -, li conosco a memoria e ora che il fenomeno Inoue è salito di categoria io me la gioco con tutti”. Poi sulla situazione della nobile arte nel nostro paese: “In Italia è difficile vivere di boxe professionisma. Io, grazie anche agli sponsor, ci sto riuscendo, ma è dura”.