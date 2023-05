Milan, la Curva Sud rossonera accetta le scuse di Dimarco: “Limiti non vanno oltrepassati”

Dopo quanto accaduto tra l’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, e i tifosi del Milan al termine della semifinale di Champions League, la Curva Sud rossonera ha deciso di accettare le scuse del giocatore. I sostenitori del Diavolo hanno, infatti, risposto a Dimarco attraverso un comunicato: “Capiamo e condividiamo la voglia di esultare e far festa, nessuno si è mai sognato di vietare festeggiamenti e sfottò, ma in una città come Milano ci sono dei limiti che non vanno mai oltrepassati, da una parte e dall’altra. Le Curve di Milano si impegnano da 40 anni a portare avanti un patto di non belligeranza, un caso unico in Italia che permette di vivere nel rispetto, nella tranquillità e nella lealtà la nostra stracittadina”.

“Un conto sono i cori e gli striscioni di sfottò riferiti a giocatori e società ‘chi non salta è rossonero o interista vaffanc… ecc.’, tutt’altro discorso sono i cori di scherno verso una curva intera alla presenza della stessa (con un coro che la stessa Curva Nord non canta di proposito da mesi). Apprezziamo le scuse del giocatore Dimarco, comprendendo che a volte l’adrenalina e l’euforia possano giocare brutti scherzi, e ci auguriamo in futuro di non assistere più a scene simili, da ambo le parti“, ha concluso la Curva Sud.