F1, donazione da un milione di euro per l’Emilia Romagna. Domenicali: “Faremo il possibile”

In seguito all’alluvione in Emilia Romagna, la Formula 1 ha deciso di effettuare una donazione di un milione di euro all’Agenzia per la sicurezza del territorio e alla Protezione civile della Regione, in modo tale da sostenere le comunità colpite dall’alluvione nella regione. Ad annunciarlo è stato il Presidente e amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali: “Sono nato e cresciuto nelle meravigliose terre dell’Emilia Romagna, un luogo che sta vivendo alcuni dei momenti più tristi della sua storia. La situazione che devono affrontare le comunità della regione è terribile, ma so che la resilienza e la passione delle persone della regione, come tante in tutta Italia, prevarranno durante questa crisi”.

“Dobbiamo fare tutto il possibile per sostenerli in questo momento difficile ed è per questo che stiamo donando, per aiutare a sostenere i soccorsi sul campo. I miei pensieri, a nome dell’intera comunità della Formula 1, vanno a tutte le persone colpite e vogliamo ringraziare i servizi di emergenza per il loro incredibile lavoro“, ha concluso Domenicali.