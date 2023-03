Boxe, Geografo contro De Filippo per il titolo italiano welter

di Mattia Zucchiatti 9

La ASD Phoenix Gym si è aggiudicata l’asta per l’organizzazione dell’incontro tra Mirko Geografo (18v1s1p – ASD Phoenix Gym) e Michele De Filippo (10 v – ASD Mugello B.T.), valevole per il titolo vacante italiano dei pesi welter. Il combattimento avrà luogo in data e località da stabilire. Per quanto riguarda il campionato italiano dei supermedi la Soc. Rosanna Conti Pr. si è aggiudicata l’asta per l’organizzazione dell’incontro tra il campione Yuri Lupparelli (11V – ASD Boxe Roma Torre Angela) e lo sfidante ufficiale Leonardo Balli (6v1s2p – M. Cavini). Ancora da comunicare data e località.