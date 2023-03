Lutto nel running, Elisabetta Beltrame muore a 36 anni

di Mattia Zucchiatti 9

Elisabetta Beltrame, giovane runner romana, è morta nel giorno del suo 36esimo compleanno, dopo aver convissuto per anni con una malattia. “Ancora una volta ci rendiamo conto quanto la vita sia ingiusta nei confronti delle persone speciali come Elisabetta Beltrame che nel giorno del suo 36° compleanno purtroppo ci lascia per colpa di un male incurabile e devastante. Elisabetta è stata una Atleta importante di questi ultimi anni con dei risultati interessanti e molte vittorie nella sua bacheca, ha regalato molto al mondo dell’Atletica e della corsa in generale ma soprattutto ci ha regalato la cosa più bella…il suo grande sorriso che porteremo sempre nei nostri cuori”, ha scritto il Talenti Running Team sui social.