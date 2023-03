Boxe, Daniele Scardina migliora. Il promoter Cherchi: “Encefalogramma ottimo, a giorni il risveglio”

Daniele Scardina migliora. Due settimane dopo il malore avvertito al termine di una sessione di allenamento, il pugile di Rozzano è ancora ricoverato in coma alla clinica Humanitas, ma l’ultimo bollettino certifica una situazione clinica incoraggiante. “Oggi è stato sottoposto a un encefalogramma che ha dato ottimi risultati, quindi è una buona notizia”, ha detto all’ANSA il suo promoter Alessandro Cherchi. E ancora: “I medici ci dicono che stanno iniziando la diminuzione del dosaggio dei farmaci per consentire il processo di risveglio nei prossimi giorni. Non sappiamo ancora quando accadrà ma ci sono buone sensazioni”, ha aggiunto il manager della Opi-Since. Le cause del malore di Scardina non sono state ancora accertate o comunque comunicate ufficialmente.