Napoli, i legali dell’Eintracht: “Tedeschi non residenti a Francoforte possono comprare i biglietti”

“Si è diffusa la notizia che il Tar Campania sarebbe tornato sui propri passi, vietando la trasferta a tutti i tifosi dell’Eintracht Frankfurt. Non è così: oggi il Tar ha solo respinto la nuova istanza cautelare promossa dalla società contro il provvedimento di ieri del prefetto di Napoli, che ha vietato la vendita dei biglietti ai soli tifosi residenti a Francoforte (divieto, dunque, indirizzato a circa 800mila persone, invece degli 84 milioni di tedeschi destinatari del primo divieto)”. Lo si legge in una nota diffusa dal pool dei legali dell’Eintracht Francoforte, Paolo Alberto Reineri, Daniele Labbate, Giovanni Adami, Lorenzo Contucci e Daniele Tuffali. “La decisione di oggi, quindi – sottolineano i legali – nega solo ai tifosi residenti a Francoforte di acquistare e quindi di assistere alla gara contro il Napoli in programma mercoledì prossimo allo stadio Maradona, ma non fa venir meno quanto deciso dal Tar sabato, ovvero che i tifosi tedeschi residenti in Germania, in luogo diversi da Francoforte, possono acquistare i biglietti per l’incontro di mercoledì”.