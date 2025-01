Inizia bene il weekend per la squadra femminile di salto con gli sci, impegnata nella tappa di Coppa del mondo 2024/2025 a Zao, in Giappone. Sono ben tre, infatti, le azzurre che hanno conquistato la qualificazione valida per la prima delle due prove individuali in programma sul trampolino Hs102: si tratta di Annika Sieff, Lara Malsiner e Martina Ambrosi. In particolare, Sieff ha ottenuto il 20esimo punteggio della mattinata (78,4), seguita quasi a ruota da Malsiner (24esima, 71,9), mentre Ambrosi ha chiuso 34esima con 61,5. Di poco fuori dalle migliori quaranta, invece, la friulana Martina Zanitzer, che si ferma al 45esimo posto con 46,8 punti. La prova ha visto il dominio di Eirin Maria Kvandal con 115,1 punti, davanti alla canadese Alexandria Loutitt (110.1) e all’austriaca Jacqueline Seifriedsberger (104,1).

Inizio promettente, quindi, per le azzurre in vista della prova che prenderà il via domani, venerdì 24 gennaio, a partire dalle 8:30 italiane. Alla stessa ora, il giorno seguente il programma prevede una prova SuperTeam, mentre domenica si terrà la seconda prova individuale, preceduta con il turno di qualificazione che è previsto alle 6:45. Tra le italiane, Malsiner è quella che ha ottenuto i risultati più importanti in questa prima parte della stagione dello sci di fondo. La gardenese, infatti, ha impreziosito le apparizioni di questi mesi con diversi piazzamenti in top-15, con tanto di nono posto in Continental Cup a Bischofshofen.

Dopo questo doppio appuntamento nipponico, dopo quello della scorsa settimana a Sapporo, la carovana della Coppa del mondo tornerà in Europa. Più precisamente, il prossimo appuntamento si terrà tra il 31 gennaio e il 2 febbraio a Willingen, in Germania.