Boxe, al via i Mondiali di Tashkent: sei azzurri in gara

Tutto pronto per i Mondiali elite di pugilato 2023, in programma a Tashkent, in Uzbekistan, dal 30 aprile al 14 maggio. Sono 640 i pugili, rappresentanza di 104 paesi, a darsi battaglia sul ring della Humo Arena, e per l’Italia ecco sei azzurri al via nella speranza che possano arrivare medaglia: si tratta di Alessio Camiolo (GS Fiamme Oro) nei 51 kg, Michele Baldassi (GS Fiamme Azzurre) nei 57 kg; Francesco Iozia (Eagle Boxe) nei 60 kg; Salvatore Cavallaro (GS Fiamme Oro) nei 75 kg; Abbes Mouhiidine (GS Fiamme Oro) nei 92 kg; Diego Lenzi (Pugilato Alto Reno M.A.) nei +92 kg.