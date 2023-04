Coppa Italia, Ballardini: “Contro la Fiorentina voglio vedere una Cremonese che se la giochi”

Giornata di vigilia per la Cremonese di Davide Ballardini che nel match di ritorno della semifinale di Coppa Italia inconterà la Fiorentina al Franchi per cercare di ribaltare lo 0-2 dell’andata a favore degli uomini di Vincenzo Italiano. In conferenza Ballardini è stato chiaro e ha sottolineato che crede nella storica rimonta dei suoi grigiorossi.

Le parole di Ballardini: “Il primo tempo è finito 0-2, la squadra che incontreremo è molto forte, ed è molto stimolante giocare contro una squadra così forte davanti al loro pubblico. È un grande stimolo per noi e vediamo di fare bene. Nelle tre partite ravvicinate abbiamo sempre utilizzato una ventina di giocatori, e anche in questo caso cercheremo di gestire la rosa dei giocatori. La Cremonese è una delle poche squadre che utilizza di più i giocatori della propria rosa, e questo è già un aspetto importante. Mi pare anche altrettanto importante sottolineare come tutti sono molto coinvolti e quando giocano fanno la loro parte. C’è grande coinvolgimento e grande voglia di fare bene“.

Sui recuperi di alcuni suoi giocatori: “Ciofani parte, perchè ha piacere di essere con i compagni, ma non credo che sarà a disposizione. Parte anche Benassi ma è difficile che lui sarà utilizzabile. Aiwu è squalificato. Tsadjout è infortunato, Chiriches rimane a casa perchè vogliamo recuperarlo per domenica. Ferrari è un elemento sul quale faccio molto affidamento, sta bene”. Per arrivare in finale bisognerebbe vincere 3-0 ma per il tecnico emiliano la cosa più importante è “vedere una Cremonese compatta, squadra, che se la gioca contro la Fiorentina. Poi per me possiamo anche vincere 2-0, e non 3-0, ma l’importante è vedere una squadra, chiara, che quando ha la palla vuole mettere in difficoltà gli avversari, e quando la palla l’avranno loro cercheremo di essere bravi a condizionarli e non dare spazi alle spalle, perchè con tanto spazio alle spalle ti mettono in grande difficoltà. Ripeto, domani vogliamo vedere una Cremonese compatta, chiara, brava nelle due fasi di gioco“.

Sulla Fiorentina non in grandissima forma: “Giochiamo contro una squadra che ha perso ma si è qualificata in Europa, che vinceva 2-0 a Monza, e quindi ora saranno ancora più concentrati e determinati, e noi dovremo esserlo allo stesso modo”.