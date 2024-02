Boxe, 25 giorni ai giochi di Busto Arsizio: in palio 49 pass olimpici

Mancano 25 giorni all’inizio del Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica di Busto Arsizio 2024 di boxe, che avrà luogo dal 3 all’11 marzo 2024 presso l’E-Work Arena di Busto Arsizio. Sarà una kermesse che assegnerà ben 49 pass olimpici (21 alle donne e 28 agli uomini) in 13 categorie di peso (7 maschili – 6 femminili), a fronte di circa 668 atleti partecipanti e provenienti da 114 paesi. Al Torneo prenderanno parte anche un team di rifugiati e 2 Atleti Neutrali Indipendenti con passaporto bielorusso, mentre nessun atleta russo ha aderito alla procedura di registrazione per atleti neutrali indipendenti. Grande la soddisfazione del Presidente della federboxe Flavio D’Ambrosi, visto che per la prima volta in Italia si svolgerà un torneo di qualificazione internazionale di questa portata.

Il Team Azzurro è pronto per la sfida e per ampliare la rosa dei qualificati ai Giochi, che a oggi conta quattro atleti che hanno ottenuto il pass olimpico agli European Games di Cracovia: Giordana Sorrentino nei 51 kg, Irma Testa nei 57 Kg, Salvatore Cavallaro negli 80 Kg e Abbes Mouhiidine nei 92 kg. Dopo Busto Arsizio, l’ultima chance di qualificazione sarà il secondo Torneo Mondiale che, a maggio, assegnerà tra 20 e 23 pass alle donne (sulla base dei pass da riservare alla Francia) e tra 25 e 28 agli uomini (anche qui sulla base dei pass da riservare ai francesi) e si svolgerà a Bangkok. Intanto il percorso di avvicinamento al Torneo, ha già raggiunto un grande traguardo con lo spin-off di “Boxando s’impara”, il progetto nazionale Fpi accreditato al Miur nell’ambito delle attività di formazione di Sport e Salute e incentrato su un percorso formativo pratico e teorico destinato a studenti e insegnanti, avviato a gennaio in 30 istituti scolastici in Lombardia e Piemonte.