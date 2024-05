Boxe: il 18 maggio su DAZN la sfida tra Fury e Usyk

Il countdown sta per finire. Sabato 18 maggio, in live streaming su DAZN in modalità pay-per-view, si terrà ‘Ring of Fire‘, la grande serata di combattimento parte del calendario della Riyadh Season che vedrà gli imbattuti Tyson Fury e Oleksandr Usyk sfidarsi per l’ambitissimo premio delle cinque cinture mondiali unificate dei pesi massimi. A commentare l’evento e la storica prova di forza dei due pugili sul ring della Kingdom Arena di Riyadh sarà il duo di DAZN Niccolò Pavesi e Alessandro Duran, dalle ore 18.00 italiane. In scaletta, per altri tre titoli iridati in palio, anche l’australiano Jai Opetaia che affronterà il tre volte campione del mondo dei pesi cruiser Mairis Briedis per il titolo mondiale IBF e per la cintura Ring Magazine, nella rivincita del loro incontro di luglio 2022 in cui Opetaia aveva conquistato le cinture battendo il celebre pugile lettone e il gallese Joe Cordina. Qyest’ultimo difenderà il titolo mondiale IBF dei superpiuma contro il detentore del titolo IBO, il nord-irlandese Anthony Cacace.

L’undercard proseguirà con l’incontro dei pesi massimi tra la stella tedesca Agit Kabayel e il cubano Frank Sanchez, che tornano a Riyadh dopo le loro vittorie per knock-out al ‘Day of Reckoning’ di dicembre; la sfida tra il peso leggero britannico Mark Chamberlain, già protagonista di “Knockout Chaos” a marzo, contro il nigeriano Joshua Oluwaseun Wahab. Sul ring, anche Sergey Kovalev, ex campione del mondo dei pesi massimi leggeri, che affronterà l’imbattuto Robin Sirwan Safar nei pesi cruiser; la giovane e formidabile stella dei pesi massimi Moses Itauma, campione World Amateur, contro Ilja Mezencev, l’olimpionico neozelandese David Nyika contro Michael Seitz nei pesi cruiser, e la lotta dei pesi piuma tra Isaac Lowe e Hasibullah Ahmadi.