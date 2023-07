Polo, Ladies European. Malagò: “Vetrina speciale per l’Italia. Motivo di orgoglio ospitare la competizione”

Si alza il sipario sul Ladies FIP European Polo Championship, con l’Italia che si presenta all’appuntamento da campione in carica. Parole di apprezzamento arrivate anche dal presidente del CONI, Giovanni Malagò, da sempre vicino agli Sport Equestri: “Un’altra vetrina speciale per consolidare la centralità rivestita nel panorama internazionale dalla FISE e dall’intero movimento sportivo italiano. Ospitare gli Europei di polo femminili a Punta Ala significa certificare l’eccellenza della disciplina e la credibilità vantata dal nostro sistema a ogni livello, in virtù della terza edizione consecutiva organizzata nel nostro Paese, dopo quelle di Milano 2021 e Villa a Sesta 2018. Il carattere continuativo della scelta è un motivo di orgoglio che verrà tradotto in una kermesse spettacolare, ripagando la fiducia della Federazione Internazionale di riferimento. Per questo indirizzo i più sinceri complimenti alla Federazione guidata dal Presidente Marco Di Paola, al Centro Ippico Punta Ala e al Comitato Organizzatore presieduto da Gaia Bulgari per gli sforzi sinergici, finalizzati a un’organizzazione in grado di esprimere le potenzialità del settore, le bellezze territoriali e le capacità che si specchiano nel know how di cui ci fregiamo”.

E sulla squadra italiana composta da Alice Coria, Maitena Marré, Camila Rossi e Ginevra Visconti, guidata da coach Franco Piazza e dal capo équipe Alessandro Giachetti: “Sono sicuro che i grandi contenuti tecnici e lo spettacolo offerto sapranno ripagare le aspettative e certo che le nostre atlete, campionesse in carica, onoreranno l’appuntamento con la consapevolezza di chi vuole confermarsi sul tetto d’Europa, promuovendo una volta di più la bellezza del polo”.