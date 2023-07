Skriniar: “Facile scegliere il PSG. In squadra ci sono i giocatori più forti”

E’ iniziata la nuova era al PSG di Milan Skriniar in quel di Parigi. Il difensore slovacco ha parlato sui suoi profili, sottolineando la forza e la qualità nella rosa della squadra allenata da pochissimo da Luis Enrique.

Queste le parole di Skriniar: “Quando un club come il Paris Saint-Germain vuole ingaggiarti, la scelta è veloce – ha aggiunto il difensore slovacco. Il PSG è una delle squadre più forti al mondo, con giocatori di classe mondiale. Quando ho scoperto di avere l’opportunità di venire qui, sono stato molto felice. La scelta è stata fatta in un secondo! Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con i miei nuovi compagni di squadra e incontrare tutti al club“.