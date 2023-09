Polo: a Roma nel weekend l’assegnazione del tricolore

Si assegnerà tra venerdì 29 e domenica primo ottobre lo Scudetto per quanto riguarda il campionato italiano di U.S. Polo Assn, organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri. Le cinque squadre protagoniste, composte ognuna da quattro giocatori, si affronteranno da venerdì 22 settembre, ma è nel weekend che si disputeranno le gare che assegneranno il tricolore. Alla giornata decisiva del campionato è abbinato l’evento di charity Polo for Smiles, in favore della Fondazione Operation Smile Italia. Dopo le prime quattro giornate di gara, in testa alla classifica con 6 punti ci sono i campioni in carica di UnoAerre Acquedotto Romano Polo Club; dietro con 4, Harpa Polo Team; a 2 c’è il Maistà Polo Team, chiudono La Castelluccia-Sotheby’s e Mimosa Alcover.