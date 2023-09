Pallanuoto, il ct del Setterosa Silipo: “Obiettivo Parigi 2024 da non fallire”

Il ct del Setterosa Carlo Silipo ha parlato dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024 che sono sempre più vicini. Il ct ha parlato dei Giochi come una tappa fondamentale per la sua squadra che dovrà tenere alti i colori del Tricolore. Queste le sue parole a Rai Radio 1.

Silipo: “Dovremo cercare in quel poco tempo che abbiamo a disposizione di arrivare nella migliore condizione possibile per fare due ottimi competizioni: l’Europeo di gennaio in Israele e il Mondiale di febbraio a Doha saranno l’ultima occasione per conquistare il pass olimpico. L’Olimpiade è l’obiettivo da non fallire. La cosa positiva è che in questi ultimi due anni si è creata un’ottima collaborazione e sintonia con gli allenatori e i dirigenti dei club, quindi sappiamo tutti che il bene comune di tutto il movimento è migliorare il prodotto della pallanuoto femminile. Ho grande fiducia nel lavoro dei tecnici di club“.

Sull’inizio del Campionato di A1 Femminile: “Sulla carta parte favorita Catania, ma non è una certezza assoluta, le partite si devono sempre giocare. La dimostrazione l’abbiamo data noi agli ultimi Mondiali di Fukuoka, battendo ai quarti gli Stati Uniti, considerati da tutti i grandi favoriti al titolo mondiale. Ci sarà come al solito un grande equilibrio: Catania è tra le favorite. La Roma si è mossa bene sul mercato, ha perso qualche elemento di qualità ma ha aggiunto una sicurezza come Caterina Banchelli, portiere della Nazionale. Padova ha iniziato un nuovo progetto e sono sicuro che l’allenatore Posterivo farà di tutto per far crescere il nuovo gruppo e prepararlo anche per la nazionale futura“.

Sul futuro della Nazionale: “Ho notato che qualcosa dietro si sta muovendo, qualche ragazza potrebbe già entrare in prima squadra. Per un ct avere questa competitività non può far che bene. Sono fiducioso per il presente e per il futuro della nostra Nazionale. Se più difficile fare il ct in Italia? Questo è il bello dello sport, bisogna saper accettare gli elogi quando le cose vanno bene e le critiche quando vanno male. L’importante è dare il meglio di sé, avere un credo e portarlo fino alla fine. Nel calcio, nel basket e nella pallavolo in questo ultimo periodo stiamo avendo qualche problema. Sarebbe interessante analizzare questa crisi negli sport di squadra femminile“.