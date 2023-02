Ciclismo su pista, Nations Cup Jakarta 2023: Zanardi e Fidanza a podio nella madison

I risultati della terza giornata nella tappa di Jakarta per la Nations Cup 2023 di ciclismo su pista, che ha visto diversi italiani impegnati. L’apice odierno è senza dubbio rappresentato dal terzo posto conquistato da Silvia Zanardi e Martina Fidanza nella madison femminile. La coppia azzurra con 26 punti si è arresa alle danesi Amalie Dideriksen e Julie Leth, prime con 42 punti, e alle francesi Valentine Fortun e Marion Borras, seconde con 32. Non è invece andata oltre gli ottavi di finale Miriam Vece, che nella sprint femminile ha ceduto contro la britannica Caldwell che poi si è fermata al quarto posto. La gara è stata vinta dalla francese Mathilde Gros, che in finale ha battuto la tedesca Lea Sophie Friedrich.

L’ultimo italiano impegnato è stato Davide Boscaro, che con 26 punti ha chiuso al ventesimo posto l’Omnium maschile. Il danese Tobias Hansen ha vinto la gara con 134 punti complessivi davanti al neozelandese Campbell Stewart, secondo con 132, e allo spagnolo Sebastian Mora Vedri, terzo con 119.