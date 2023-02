Ciclismo, Omloop Het Nieuwsblad 2023: trionfa Van Baarle, due azzurri in Top 10

Risultati e classifica della 78° edizione della Omloop Het Nieuwsblad, celebre corsa fiamminga di ciclismo. Sui 207.3 km da Ghent a Ninove, ad imporsi è Dylan Van Baarle, che stacca i rivali grazie ad un’azione perfetta nel finale e taglia il traguardo in solitaria dopo 4:54.49. L’olandese bagna nel migliore dei modi il debutto con la maglia della Jumbo-Visma. 20 secondi di ritardo per i compagni di fuga, con il belga De Lie e il francese Laporte che completano il podio, rispettivamente in seconda e terza piazza. C’è anche un po’ d’Italia in Top 10, grazie al sesto posto di Davide Ballerini e l’ottavo di Andrea Pasqualon. Di seguito la classifica finale.

CLASSIFICA FINALE