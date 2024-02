Ciclismo su pista, Nations Cup Adelaide 2024: Elia Viviani secondo nell’Omnium, sconfitto in volata da Bibic

Tante emozioni anche nella seconda giornata di Natiosn Cup al velodromo di Adelaide, in Australia. Elia Viviani nell’Omnium deve accontentarsi dell’argento dopo un’incredibile sfida contro il canadese Dylan Bibic. I due hanno chiuso entrambi a 104 punti, con il nordamericano che si è preso il primo gradino del podio per essere stato il primo ad aver attraversato la linea del traguardo nell’ultima volata al termine della corsa a punti. L’oro olimpico di Rio 2014 aveva vinto lo scratch, per poi conquistare un settimo posto nella prova a tempo e un nono in quella a eliminazione.

Nelle altre gare di giornata, la coppia composta da Martina Alzini e Martina Fidanza è sesta nella Madison femminile vinta dalla Gran Bretagna davanti a Australia e Usa. Nella corsa sprint femminle Miriam Vece supera il round di qualificazione in 13esima posizione, poi batte la canadese Boylie nei sedicesimi, ma si arrende negli ottavi alla britannica Marchant. Poca gloria per Mattia Predomo nella Keirin, in cui è fuori al primo round.