Formazioni ufficiali Cosenza-Pisa, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Cosenza-Pisa, match valevole per la ventitreesima giornata di Serie B 2023/2024. Un solo punto separa in classifica le due squadre, ma sono i calabresi che stanno vivendo un momento di forma migliore, come certificato dalle vittorie nelle ultime due gare. Entrambe le squadre vanno a caccia della vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione e magari per sognare anche qualcosa in più. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

COSENZA: 1 Micai, 5 Camporese, 7 Marras, 9 Tutino, 18 Gyamfi, 23 Venturi, 26 Praszelik, 30 Mazzocchi, 34 Florenzi, 98 Zuccon, 99 Frabotta.

PISA: 22 Loria, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli, 8 Marin, 15 Toure, 17 Mlakar, 27 Valoti, 28 Arena, 32 Moreo, 33 Calabresi, 42 Barbieri.