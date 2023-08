Ciclismo su pista, Mondiali Glasgow 2023: Hoogland si conferma campione nel km, settimo Bianchi

L’olandese Jeffrey Hoogland conquista il suo nono titolo iridato, il terzo consecutivo, vincendo la gara del chilometro valevole per i Mondiali 2023 di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Glasgow. Dietro al pluricampione, che regala la terza medaglia d’oro al suo Paese, si piazzano i due australiani Matthew Glaetzer e Thomas Cornish, che ottengono rispettivamente l’argento e il bronzo. L’unico italiano in gara Matteo Bianchi non va oltre il settimo posto, davanti allo spagnolo Alejandro Martinez Chorro, che chiude la classifica della finale. Giù dal podio anche il britannico Joseph Truman, il tedesco Maximilian Dornbach e il polacco Patryk Rajkowski. Ecco la classifica finale del km.

CLASSIFICA FINALE 1KM MASCHILE