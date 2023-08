Sampdoria, Lorenzo Ariaudo è il nuovo team manager della prima squadra

La Sampdoria continua a rivoluzionare l’assetto societario in vista della nuova stagione in Serie B ed ha annunciato che Lorenzo Ariaudo sarà il nuovo team manager della prima squadra, sostituendo il predecessore Alberto Marangon: “L’U.C. Sampdoria comunica che da oggi Lorenzo Ariaudo acquisisce l’incarico di team manager della prima squadra. La società desidera nel contempo ringraziare Alberto Marangon per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni, augurandogli le migliori fortune umane e lavorative”.