Ciclismo su pista, Coppa delle Nazioni Milton 2023: i convocati dell’Italia

I convocati dell’Italia del ciclismo su pista per la terza prova della Coppa delle Nazioni 2023, di scena a Milton (Canada) dal 20 al 23 aprile. Il ct azzurro Marco Villa potrà contare su scenari abbastanza diversi tra settore femminile e maschile, per un appuntamento che mette in palio anche punti utili alla qualificazione olimpica verso Parigi 2024. Tra le donne infatti saranno presenti quasi tutte le big: tra le convocate ci sono infatti Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Alzini e Martina Fidanza oltre a Miriam Vece per la velocità. Assente Vittoria Guazzini, che sta ancora recuperando dalla frattura del bacino patita alla Parigi-Roubaix.

Tra gli uomini invece il settore endurance potrà contare su Matteo Donegà, Francesco Lamon, Manlio Moro, Mattia Pinazzi e Michele Scartezzini in contumacia degli assenti Filippo Ganna, Jonathan Milan e Simone Consonni. I big sono invece a disposizione per il settore velocità in ottica Team Sprint: presenti quindi Davide Boscaro, Mattia Predomo, Matteo Bianchi e Matteo Tugnolo.