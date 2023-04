MOVIOLA – Bologna-Milan, braccio largo di Lucumì: per arbitro e Var niente rigore

Episodio da moviola in Bologna-Milan con il calcio di rigore chiesto dai rossoneri per il fallo di mano di Lucumì, che in effetti pare netto. Il braccio è largo e anche se la distanza è molto ravvicinata e il tocco improvviso, sembra una posizione innaturale, troppo, per non intervenire. Massa non fischia, il Var non interviene e così restano soltanto tante proteste e dei dubbi su quanto accaduto.