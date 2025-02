Dal 12 al 16 febbraio, il Velodromo Sport Vlaanderen Heusden-Zolder, nella regione del Limburgo in Belgio, gli Europei Elite su pista, primo appuntamento della stagione 2025 dell’UEC. Saranno 326 gli iscritti provenienti da 26 nazioni a contendersi i 22 titoli in palio. L’Italia si presenta con una spedizione con un misto di promesse e solide certezze pronte a distinguersi nella rassegna belga. Tra i nomi di spicco figurano Elia Viviani, le campionesse olimpiche Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, e pilastri del quartetto come Francesco Lamon e Davide Boscaro, lo scorso anno sul terzo gradino del podio agli Europei Elite di Apeldoorn. Enrico Della Casa, presidente dell’Unione Europea di ciclismo, ha parlato a meno di una settimana dall’inizio della manifestazione. “L’UEC ha un legame profondo con Heusden-Zolder, un luogo che negli anni è diventato un punto di riferimento per il nostro sport. Questo velodromo rappresenta un investimento concreto nel futuro del ciclismo. Ringrazio il Governo delle Fiandre, con la ministra Annick De Ridder, la Provincia del Limburgo, il governatore Jos Lantmeeters e il sindaco di Heusden-Zolder, Mario Borremans, oltre alla Lotteria Nazionale e a Belgian Cycling con il presidente Tom Van Damme, per il loro impegno nella realizzazione di questa struttura destinata a diventare un’eccellenza per il ciclismo europeo”.

I convocati

Italia che si affiderà al solito Elia Viviani. Il classe 1989 ha un palmares invidiabile: su pista ha vinto invece una medaglia d’oro nell’omnium ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016, una medaglia di bronzo nella stessa specialità ai Giochi di Tokyo 2020 e la medaglia d’argento nell’americana ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 insieme a Simone Consonni. Ha vinto due medaglie d’oro, due d’argento e due di bronzo ai Campionati del mondo e otto titoli ai campionati europei. Grande attesa anche per Vittoria Guazzini e Chiara Consonni. Guazzini su pista ha colto quattro titoli mondiali ed europei juniores. A livello Elite ha conquistato il titolo europeo nel 2020 nell’americana e i Mondiali nell’inseguimento a squadre. Il successo più grande della sua carriera è ovviamente l’oro olimpico nella Madison con Consonni. Consonni che, oltre all’oro a Parigi, ha conquistato un titolo mondiale nell’inseguimento a squadre nel 2022 (sempre con Guazzini) e sei titoli europei Under-23.

Nella spedizione azzurra in Belgio presenti anche diversi prospetti. Tanti i giovani talenti a fare il salto di qualità: Davide Stella, oro mondiale con il quartetto e nell’Eliminazione juniores; Anita Baima, brava a distinguersi tra le juniores salendo sul podio sia ai Mondiali che agli Europei nella Madison e nell’Eliminazione; promesse della velocità come Matilde Cenci e Siria Trevisan, già sul podio iridato juniores. Non mancheranno, infine, velocisti già protagonisti a livello Elite come Matteo Bianchi, che cercherà di difendere il titolo europeo nel KM conquistato lo scorso anno, e Stefano Moro, bronzo europeo nel Keirin nel 2024.

ALZINI MARTINA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

BAIMA ANITA – HORIZONS CYCLING CLUB

BERTOLINI BEATRICE – TEAM VANGI IL PIRATA

BIANCHI MATTEO – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

BOSCARO DAVIDE – G.S. FIAMME AZZURRE

CENCI MATILDE – U.C.CONSCIO PEDALE DEL SILE

CONSONNI CHIARA – G.S. FIAMME AZZURRE

FAVERO RENATO – SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM

FIDANZA MARTINA – G.S. FIAMME ORO

GALLI NICCOLO’ – ARVEDI CYCLING ASD

GRIMOD ETIENNE – BIESSE – CARRERA – PREMAC

GUAZZINI VITTORIA – G.S. FIAMME ORO

LAMON FRANCESCO – G.S. FIAMME AZZURRE

MINUTA STEFANO ANTONIO – SCUOLA CICLISMO VERSO L’IRIDE

MORO STEFANO – G.S. FIAMME AZZURRE

NAPOLITANO DANIELE – MBHBANK BALLAN CSB COLPACK

PREDOMO MATTIA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

SIERRA JUAN DAVID – TUDOR PRO CYCLING TEAM U23

STELLA DAVIDE – UAE TEAM EMIRATES GEN Z

TREVISAN SIRIA – SCUOLA CICLISMO LIONS D – CAVARZERE

VECE MIRIAM – G.S. FIAMME ORO

VIVIANI ELIA – UNION CYCLISTE DE MONACO