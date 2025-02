Victor Osimhen è il grande obiettivo di mercato della Juventus per l’estate, ma la mossa del Napoli complica i piani di Giuntoli

La Juventus si gode Kolo Muani, ma guarda già al futuro. All’estate, quando l’attaccante francese tornerà al Paris Saint-Germain, salvo una nuova trattativa con i parigini, e Dusan Vlahovic quasi certamente lascerà Torino. Thiago Motta si ritroverà così in un colpo solo senza attaccanti e Giuntoli dovrà intervenire in maniera importante sul mercato per evitare di ripetere gli errori di quest’anno.

Servirà almeno un attaccante di livello internazionale, molto probabilmente due e l’obiettivo più grande porta al nome di Victor Osimhen. Proprio così: l’ex attaccante del Napoli, protagonista dello scudetto azzurro, è il grande sogno di Giuntoli per il reparto offensivo bianconero. Un sogno che potrà essere realizzato quest’estate quando il calciatore terminerà il suo prestito al Galatasaray e tornerà in azzurro, giusto il tempo però di essere ceduto.

A chi? Qui è il problema, con la Premier League sempre vigile su di lui, come il Psg, ma anche con la Juventus che vorrebbe approfittare dell’occasione sfruttando anche i buoni rapporti tra Giuntoli e il suo entourage. Al momento del prestito al Galatasaray, Osimhen ha siglato un nuovo contratto con il Napoli con clausola rivista al ribasso: per acquistarlo servono 75 milioni di euro, cifra che la Juve sarebbe disposta a vendere, ma la mossa di De Laurentiis complica tutto.

Juventus, clausola non valida in Italia per Osimhen

La presenza della clausola renderebbe tutto più facile per la Juventus, ma nel contratto di Osimhen c’è una postilla che complica tutto. La clausola, infatti, vale soltanto per le squadre estere e non per quelle italiane.

Un problema non di poco conto per Giuntoli che, volendo prendere Osimhen, dovrebbe bussare alla porta di Aurelio De Laurentiis e trattare con lui. Non una missione delle più semplici, anche perché da dopo lo smacco Higuain, tra le due società non si sono più fatti affari. La speranza bianconera era di poter ripetere proprio quella operazione, senza trattare con il club partenopeo.

Così non potrà essere con la Juve che dovrà sedersi al tavolo delle trattative e riuscire a trovare gli argomenti giusti perché il Napoli accetti di cedere Osimhen ad una diretta concorrente. Strada in salita, dunque, per la Juventus che – pur se riuscisse a convincere i partenopei – dovrebbe poi affrontare il tema ingaggio con il calciatore che guadagna 10 milioni di euro a stagione. La stessa cifra che sta spingendo la Juve a cedere Vlahovic.