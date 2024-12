Il Mondiale di sollevamento pesi 2024, in scena a Manama, si conclude con un’undicesima piazza per Giulia Miserendino. L’azzurra, in gara nella categoria fino a 64 kg, ha firmato un’ottima performance nello strappo. Miserendino ha conquistato tre validità su tre prove, in cui la migliore a 102 kg. Il peso non è nuovo per l’atleta, che aveva sollevato gli stessi chili in Polonia, in occasione degli Europei Under 23 in cui aveva poi ottenuto la medaglia d’argento. In precedenza, aveva conquistato – sempre con 102 kg – il sesto posto in Bahrain. Nello slancio, l’italiana riesce a portare a termine solo la prima prova a 115 kg, mentre non vanno a segno le successive due, una a 116, l’altra a 121 kg. Il risultato totale è di 217 kg, risultato che porta Miserendino a chiudere undicesima in classifica. La medaglia d’oro è andata alla coreana Ri Suk, con un totale di 264 kg, mentre è la sua connazionale Rim Un Sim ad ottenere l’argento. Infine, terza sul podio la cinese Li Shuang. Pomeriggio funesto invece per Oscar Reyes Martinez, campione del Mondo in carica nella categoria fino a 81 kg, costretto al ritiro per un infortunio.