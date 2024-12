La diretta testuale live di Conegliano-Plovdiv, partita valevole per il quarto turno della Pool A della Cev Champions League 2024/2025 di volley femminile. Le pantere di Daniele Santarelli, prime del raggruppamento a punteggio pieno, scendono sul campo di casa per vincere ancora davanti al proprio pubblico e rimanere imbattute in stagione. Dall’altra parte della rete ci sono le bulgare di coach Ahmetcan Ersimsek, che vanno a caccia dell’impresa in Italia per conquistare altri punti dopo il successo interno contro Zagabria. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di martedì 10 dicembre al Palaverde di Villorba di Treviso. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra A. Carraro Imoco Conegliano e Martiza Plovdiv della massima competizione continentale per club di pallavolo femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

