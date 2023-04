Sollevamento pesi, Europei Yerevan 2023: medaglia di bronzo per Cristiano Ficco nei -96kg

Sesta medaglia per l’Italia agli Europei 2023 di sollevamento pesi a Yerevan, Armenia. Cristiano Ficco ha chiusosul terzo gradino del podio nella categoria non olimpica -96 kg. Il ventiduenne pordenonese ha lottato contro qualche acciacco fisico durante la competizione raggiungendo il suo obiettivo proprio all’ultima alzata disponibile. Ficco ha ottenuto un totale di 363 kg, nuovo record italiano di categoria. con uno strappo da 165 kg e ad uno slancio da 198 kg. Vince l’oro il padrone di casa Davit Hovhannisyan che si conferma sul trono europeo nei -96 kg per la seconda edizione consecutiva con 377 kg complessivi (172+205), seguito dal connazionale Ara Aghanyan, 364 kg (165+199).