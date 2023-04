Probabili formazioni Lazio-Torino: trentunesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Lazio-Torino, match della trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. La partita è in programma alle 18:00 di sabato 22 aprile nella cornice dell’Olimpico. Maurizio Sarri non vuole fermarsi e insegue un successo prezioso in casa dopo le belle vittorie recenti. La partita di La Spezia ha restituito l’immagine di una squadra che sembra una macchina perfetta. E ora c’è voglia di conferme. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco di seguito le possibili scelte di formazione di Sarri e Juric.

LAZIO – Da valutare Casale, ma dovrebbe farcela. Senza Cataldi, squalificato, il dubbio è tra Vecino e Marcos Antonio, in gol al Picco dopo uno splendido assolo. L’uruguaiano al momento è favorito.

TORINO – Sanabria guida l’attcco, Radonjic e Miranchuk alle sue spalle. Linetty e Ilic in mediana. Singo e Rodriguez sulle fasce. Schuurs torna dalla squalifica e si prende la difesa.

Le probabili formazioni di Lazio-Torino

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Ballottaggi: Vecino 55% – Marcos Antonio 45%c Immobile 55% – Pedro 45%

Indisponibili: –

Squalificati: Cataldi

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilic, Linetty, Rodriguez; Radonjic, Miranchuk; Sanabria.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Zima, Vieira, Aina (in dubbio), Ricci

Squalificati: –