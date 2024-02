Sollevamento pesi, Europei Sofia 2024: Mirko Zanni medaglia di bronzo nello strappo

Mirko Zanni ha conquistato la medaglia di bronzo nello strappo agli Europei 2024 di sollevamento pesi in corso a Sofia. L’azzurro ha sollevato 153 kg, alle spalle del padrone di casa Andreev e del lettone Suharevs, poi nella prova di slancio ha chiesto 183 kg totalizzando però tre nulli. Una richiesta non casuale, visto l’obiettivo di Zanni era di migliorare l’attuale nono posto nella ranking list olimpica con un totale di 335 kg. La vittoria nello slancio è andata proprio ad Andreev, davanti al connazionale Ozbek e a Suharevs.

Giornata agrodolce quindi per l’atleta azzurro, che dopo la gara commenta: “Lo slancio purtroppo non ha risposto, ci ho provato fino alla fine ma non è andata, peccato. Spero a Puket di riuscire a migliorarmi, è l’ultima opportunità per migliorare il ranking.” Gli fa eco anche il direttore tecnico della nazionale, Sebastiano Corbu: “L’obiettivo era quello di migliorare la nona posizione nel ranking, Mirko ha dato comunque il massimo dopo aver lavorato duramente per recuperare dall’infortunio.”