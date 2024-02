Milan-Rennes 3-0, Leao: “Il gol mi mancava. Scudetto? Difficile ma non impossibile”

“Il gol mi mancava, anche per la fiducia. Sono contento per la squadra. I tifosi mi hanno supportato quando non stavo attraversando un buon momento. Devo ringraziare loro e la mia squadra, che è la mia famiglia”. Lo ha detto Rafael Leao, attaccante del Milan, a Sky Sport dopo la sfida contro il Rennes in cui ha segnato il gol del tris: “Mancano tante partite, è difficile pensare allo scudetto ma non impossibile. Siamo forti e stiamo facendo bene. Abbiamo la fiducia di poter arrivare al top. Hernandez rende il mio gioco facile, ci capiamo molto bene. Quando mi dà la palla so già che parte da dietro e quando lo fa non lo ferma nessuno. È un giocatore fortissimo. Possiamo giocare a occhi chiusi. Sono fortunato di avere compagni con questa qualità. Sono uscito per una botta al polpaccio ma sto bene, contro il Monza ci sarò”.