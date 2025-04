Sale sempre di più l’attesa per gli Europei di sollevamento pesi, il primo grande evento stagionale nonché il primo del quadriennio sotto la presidenza di Alberto Miglietta. Il neo presidente federale, eletto nell’ultima assemblea del 13 ottobre, ha voluto incontrare gli atleti del Team Italia che sono prossimi alla partenza. Infatti, la rassegna continentale si terrà tra il 13 e il 21 aprile a Chisinau, in Moldavia. L’incontro si è svolto all’interno della palestra di pesistica al Centro di Preparazione Olimpica, alla presenza del Segretario Francesco Bonincontro, la segreteria federale, il Direttore Tecnico Sebastiano Corbu, i tecnici federali e tutti gli atleti del Team Italia.

Gli azzurri convocati

In pedana vedremo Celine Delia, Greta De Riso, Chiara Piccinno, Martina Chiacchio, Genna Romida Toko Kegne, Oscar Reyes Martinez, Lorenzo Tarquini. Delia, in gara lunedì 14 aprile alle ore 15 nella categoria fino a 55 kg, con i suoi 19 anni è la Vice Campionessa Europea senior in carica e salirà in pedana per migliorare il risultato dello scorso anno. Nella categoria fino a 59 kg (martedì 15 aprile ore 18.00) ci sarà la 18enne Greta De Riso, campionessa europea junior in carica.

Mercoledì 16 sarà poi la volta di Martina Chiacchio e Chiara Piccinno, entrambe all’esordio senior nella categoria fino a 64 kg. Nella giornata di giovedì tornerà a competere su una pedana internazionale Oscar Reyes Martinez, Campione del Mondo ed europeo nel 2023 e campione Europeo in carica. Doppio appuntamento, infine, venerdì: prima vedremo l’esordio senior di Lorenzo Tarquini, vicecampione europeo junior nel 2022, che gareggerà nella categoria fino a 89 kg alle ore 15.00. Alle 18.00 sarà poi il turno di Genna Romida Toko Kegne, campionessa europea in carica nella categoria fino a 76 kg.

Sollevamento pesi, le parole di Miglietta verso gli Europei

Miglietta, che ha voluto fortemente questo incontro anche simbolico, ha voluto sottolineare la fiducia che ripone nei propri atleti, invitandoli ad affrontare la competizione con spirito positivo e con il sorriso. “Salite in pedana e sorridete”, il suo messaggio. Un concetto ribadito anche dal segretario generale Bonincontro: “Vestire questa maglia è un onere e una responsabilità ma anche un grande onore. Se siete qui oggi ad indossarla è perché siete tra i migliori in Italia – le sue parole rivolgendosi agli atleti –. Sono orgoglioso che voi possiate salire in pedana onorando questa maglia e l’appartenenza a una Federazione che si sta dimostrando costantemente in crescita”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il dt Corbu: “Vorrei che saliate in pedana senza patemi d’animo, che lottiate divertendovi. Vorrei che facciate tutto quello che avete imparato a fare in palestra, compresi quegli errori che sono normali in fase di crescita. Tutti gli atleti che sono qui hanno la possibilità di fare la qualifica olimpica e tutti possono lottare per conquistare questo obiettivo. Voglio che sappiate che sono orgoglioso di tutti quanti voi, di chi parteciperà a questi Europei e di chi è in fase di recupero da qualche infortunio e inizierà il suo percorso a breve. Andiamo, lottiamo e divertiamoci”.