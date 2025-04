Chiara Piccinno ha chiuso all’undicesimo posto la sua prova ai Campionati Europei di sollevamento pesi 2025, in corso di svolgimento a Chișinău, in Moldavia. L’atleta azzurra, impegnata nella categoria fino a 64 kg, ha gareggiato nel gruppo B, scendendo in pedana alle 12.00 di questa mattina, e ha totalizzato 208 kg complessivi tra strappo e slancio. Per conoscere la sua posizione definitiva in classifica, ha dovuto attendere la conclusione delle prove anche del gruppo A, che hanno poi confermato il suo piazzamento tra le prime dodici in Europa.

Meno fortunata la gara dell’altra italiana in gara nella stessa categoria, Martina Chiacchio. Dopo un buon inizio nello strappo, dove ha sollevato 95 kg al primo tentativo, l’atleta siciliana non è riuscita a completare alcun tentativo nello slancio, chiudendo quindi senza un risultato valido nel totale. Un epilogo amaro che non cancella comunque il valore della sua presenza tra le migliori sollevatrici continentali.

Le prossime gare degli azzurri agli Europei di sollevamento pesi

L’avventura azzurra prosegue comunque con nuove speranze. Domani, alle ore 18:00, tornerà infatti sulla pedana internazionale Oscar Reyes Martinez, uno degli atleti di punta della nazionale italiana. Già campione del mondo ed europeo nel 2023, Reyes Martinez si presenta a questa competizione da campione europeo in carica, pronto a difendere il titolo e a portare in alto i colori italiani.