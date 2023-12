Serie C 2023/2024, il Mantova sempre più primo: Vicenza battuto 2-0

Il Mantova non si ferma più. La squadra di Possanzini batte 2-0 in trasferta il Vicenza e prova ad allungare ulteriormente in vetta a 41 punti, a +7 dal Padova, impegnata domani con l’Atalanta U23. L’avvio di gioco è all’insegna del nervosismo. Nei primi quindici minuti l’arbitro Frascaro estrae già due ammonizioni (Radaelli e Burrai) e col passare dei minuti sull’elenco dei cattivi finiscono anche Ierardi e Ronaldo. La partita è spigolosa, sopra le righe. Il Vicenza prova a partire forte, ma va negli spogliatoi all’intervallo tra i fischi e sotto di due reti a causa di due ripartenze letali del Mantova. La prima al 36′: Mensah lancia Fiori che serve un cross perfetto per il tocco in rete di Radaelli sul secondo palo. Il raddoppio al 41′: Radaelli dalla destra effettua un traversone al centro dell’area dove Galuppini è bravo a calciare in rete di controbalzo. La reazione del Vicenza fatica ad arrivare. Anzi, ad inizio ripresa la squadra di casa rischia di subire il 3-0, ma Mensah in due occasioni spreca a tu per tu con Massolo. Al 53′ la formazione di Diana suona uno squillo: Ronaldo si incarica di un calcio di punizione e tenta il destro, ma il suo tiro si stampa sulla traversa. Nel finale Massolo evita ancora un risultato più pesante, ma ai fini della classifica non cambia niente. Nelle altre gare del girone A, la Pergolettese ha battuto 2-1 la Virtus Verona grazie alle reti di Tonoli (63′) e Piu (84′) in risposta al momentaneo pareggio di Danti (73′). Pareggio a reti inviolate invece tra Fiorenzuola e Arzignano.