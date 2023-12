Pesi, weekend per le finali di Campionati Assoluti a Roma

Roma sarà sede di un weekend importante per il mondo della pesistica italiana. Infatti nella Capitale ci saranno le finali dei Campionati Assoluti Italiani, competizione in cui si metteranno alla prova i migliori atleti di questa disciplina dal punto di vista nazionale. Saranno 57 gli uomini mentre saranno 59 le donne che hanno superato il primo step delle qualifiche regionali e che ora approdano alle finali dove incontreranno il meglio del panorama italiano.



In pedana anche il campione del mondo nella categoria 81 kg, Oscar Reyes Martinez, che gareggerà sabato alle 18.30; il vicecampione del mondo nella categoria fino a 61 kg, Sergio Massidda, che competerà eccezionalmente nella categoria fino a 67 kg (domenica alle 14.30) deciso a strappare i record italiani al collega di Nazionale e amico Mirko Zanni, che gareggerà nella 73, nuova categoria olimpica. In pedana anche Nino Pizzolato, fresco di bronzo al Grand Prix di Cub.

Per quanto riguarda il contesto femminile, ci saranno Lucrezia Magistris e Giulia Miserendino, anche loro in corsa per i Giochi olimpici; la campionessa europea U15 Sara Dal Bò e poi tanti talenti azzurri, da Celine Delia a Genna Toko Kegne, da Rebecca Caffò a Greta De Riso. Ospite dell’evento sarà il Presidente del Coni Giovanni Malagò, che sabato alle 13.30 premierà i due campioni Oscar Reyes Marinez e Sergio Massidda per i loro eccellenti risultati mondiali.